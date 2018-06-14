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14.06.2018 22:20
Рубрика: Спорт

Владелец "Спартака" назвал игру Головина шедевральной

Текст: Артем Локалов

Президент "Спартака" Леонид Федун оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией (5:0).

- У нас соперник или "гони гусей" или просто слабый, если сборная победила, - сказал Леонид Федун. - На самом деле, соперник хороший и техничный. Если б с ними играли по старой тактике - тотальное давление, катание мяча - они, очень техничные на быстрые в контратаках, могли бы нам забить. Помните, у нас был один обрез? И к чему это чуть не привело...

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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За всю игру было только две невынужденные потери мяча, одна из которых могла привести к голу. Всего две! Когда такое было? Просто очень качественная игра центральной линии, хорошая защита. И шедевральная игра Головина. Ну, и Черышев, конечно, неожиданно раскрылся. Голы забил такие, что они станут украшением чемпионата.

Леонид Федун так же отметил, что у него всегда были позитивные ожидания от игры сборной: "В этот раз мастерство было на нашей стороне. С Уругваем нужна удача".

На вопрос, нужен ли такой сборной Денис Глушаков, Федун ответил так:

- Глушакова мы уже не заявим...

Напомним, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не попал в заявку сборной на чемпионат мира.

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