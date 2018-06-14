Владелец "Спартака" назвал игру Головина шедевральной
Президент "Спартака" Леонид Федун оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией (5:0).
- У нас соперник или "гони гусей" или просто слабый, если сборная победила, - сказал Леонид Федун. - На самом деле, соперник хороший и техничный. Если б с ними играли по старой тактике - тотальное давление, катание мяча - они, очень техничные на быстрые в контратаках, могли бы нам забить. Помните, у нас был один обрез? И к чему это чуть не привело...
За всю игру было только две невынужденные потери мяча, одна из которых могла привести к голу. Всего две! Когда такое было? Просто очень качественная игра центральной линии, хорошая защита. И шедевральная игра Головина. Ну, и Черышев, конечно, неожиданно раскрылся. Голы забил такие, что они станут украшением чемпионата.
Леонид Федун так же отметил, что у него всегда были позитивные ожидания от игры сборной: "В этот раз мастерство было на нашей стороне. С Уругваем нужна удача".
На вопрос, нужен ли такой сборной Денис Глушаков, Федун ответил так:
- Глушакова мы уже не заявим...
Напомним, полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не попал в заявку сборной на чемпионат мира.
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