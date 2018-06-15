Франция согласилась принять часть мигрантов с судна Aquarius

Франция готова принять мигрантов с судна Aquarius. Судьба 629 человек, спасенных в Сицилийском проливе, сейчас зависит от решений политиков.

Напомним, власти Италии и Мальты отказались принять беженцев. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, новый премьер Испании Педро Санчес разрешил судну пришвартоваться в испанском порту.

Можно констатировать: попытка итальянских властей проявить жесткость, чтобы остановить непрекращающийся поток нелегалов из стран Африки и Азии, оказалась не слишком успешной.

Как передает РИА Новости, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил проблему со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

"Ле Дриан подтвердил, что власти Франции готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки сотрудниками иммиграционного ведомства", - говорится в сообщении МИД.

Добавим, что Aquarius в сопровождении двух итальянских военных кораблей сейчас направляется в испанский порт Валенсия.