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Рубрика: В мире

Франция согласилась принять часть мигрантов с судна Aquarius

Франция готова принять мигрантов с судна Aquarius. Судьба 629 человек, спасенных в Сицилийском проливе, сейчас зависит от решений политиков.

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Напомним, власти Италии и Мальты отказались принять беженцев. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, новый премьер Испании Педро Санчес разрешил судну пришвартоваться в испанском порту.

Можно констатировать: попытка итальянских властей проявить жесткость, чтобы остановить непрекращающийся поток нелегалов из стран Африки и Азии, оказалась не слишком успешной.

Как передает РИА Новости, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил проблему со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

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"Ле Дриан подтвердил, что власти Франции готовы поддержать Испанию, приняв пассажиров Aquarius, которые отвечают критериям права на убежище, после их проверки сотрудниками иммиграционного ведомства", - говорится в сообщении МИД.

Добавим, что Aquarius в сопровождении двух итальянских военных кораблей сейчас направляется в испанский порт Валенсия.

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