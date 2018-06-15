МИД РФ: Лондон сфабриковал "дело Скрипаля" в антироссийских целях

"Это та история, которая, помимо решения внутренних задач, нужна была для того, чтобы показать, видимо, правительству госпожи (Терезы) Мэй, что Великобритания находится на первой линии внешнеполитической активности, - заявила Захарова. - Если не получается урегулировать кризисы, тогда нужно их создать".

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что не исключает причастности к инциденту британских спецслужб.

"Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное "дело Скрипалей" в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - отметила дипломат. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери".

Напомним, что Лондон до сих пор не представил на суд мировой общественности какие-либо доказательства вины России в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.