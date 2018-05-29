Лавров: "Дело Скрипаля" рассыпается из-за отсутствия доказательств

Глава МИД указал, что "относительное меньшинство" стран Запада злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь настроить остальные государтсва на конфронтацию с Россией. "Хорошим примером" он назвал дело о предполагаемом отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Лавров выразил уверенность в том, что дело "рассыпается за отсутствием каких-либо доказательств". Тем не менее, по его словам, "некоторые страны пытаются воспроизводить туже самую схему по другим поводам".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия по версии Лондона подверглись воздействию нервно-паралитического вещества 4 марта 2018 года. Британские власти бездоказательно обвинили Москву в причастности к этому инциденту, что спровоцировало масштабный обмен высылкой дипломатов между Западом и Россией.