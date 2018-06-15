Опровергнут старый миф об ацтеках

Геохимики из Колледжа Дикинсона (США) установили, что ацтеки и миштеки изготавливали свои украшения из бирюзы, добытой в местных рудниках. До сих пор считалось, что они привозили эти камни издалека.

Как сообщает Phys.org, примерно полтора века ученые считали, что ацтеки привозили бирюзу с севера. Наиболее вероятными местами добычи называли рудники, расположенные на территории современных американских штатов Аризона, Колорадо, Нью-Мексико, Калифорния и Невада.

Из бирюзы индейцы изготавливали не только украшения, но и королевские атрибуты. Например, правители носили бирюзовые короны и вставки для носа. Кроме того, из этого же материала изготавливали мозаику, в том числе знаменитые мозаичные диски.

Команда геохимиков провела анализ артефактов, которые хранятся в нескольких музеях. По концентрации стабильных изотопов свинца и стронция, которые уникальны для каждого региона, удалось установить, что бирюза была добыта на территории современной Мексики.

Открытие опровергает гипотезу о том, что ацтеки импортировали бирюзу с территории США. Местные рудники еще предстоит обнаружить, но займутся этим уже археологи.