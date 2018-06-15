МРТ подтвердила травму бедра у Алана Дзагоева
Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала информацию о травме полузащитника нашей сборной Алана Дзагоева.
Игрок ЦСКА был заменен в первом тайме матча открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0). Сразу после встречи главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что, возможно, Дзагоев получил серьезную травму.
"По итогам МРТ было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра", - отмечается в Twitter российской сборной. Сроки восстановления Алана станут известны в течение суток.
Напомним, что вместо Дзагоева на поле вчера вышел Денис Черышев. Полузащитник "Вильярреала" оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.
Сегодня Алан Дзагоев выполнил МРТ, по итогам которого было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения игрока будут определены в течение ближайших суток. pic.twitter.com/jLmDP1A8sb— Сборная России (@TeamRussia) 15 июня 2018 г.
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