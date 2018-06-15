МРТ подтвердила травму бедра у Алана Дзагоева

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала информацию о травме полузащитника нашей сборной Алана Дзагоева.

Игрок ЦСКА был заменен в первом тайме матча открытия чемпионата мира с Саудовской Аравией (5:0). Сразу после встречи главный тренер россиян Станислав Черчесов заявил, что, возможно, Дзагоев получил серьезную травму.

"По итогам МРТ было установлено повреждение мышц задней поверхности бедра", - отмечается в Twitter российской сборной. Сроки восстановления Алана станут известны в течение суток.

Напомним, что вместо Дзагоева на поле вчера вышел Денис Черышев. Полузащитник "Вильярреала" оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.