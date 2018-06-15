Археологи сообщили об удивительной находке в Египте

Команда археологов из Йельского университета (США) обнаружила в пустыне Элькаб в Египте погребальные курганы и наскальную живопись, возраст которых достигает 5500 лет.

Как сообщает Ahram Online, команда ученых исследовала несколько археологических участков, расположенных недалеко от Асуана. На одном из них были найдены три больших блока наскальной живописи. Древние авторы изображали в основном животных - быков, жирафов, овец, ослов и других.

"Самое впечатляющее из этих изображений было создано около 3300 года до нашей эры, а самое древнее - около 3500 года до нашей эры, - говорит глава миссии Джон Дарнилен. - Это свидетельствует о неразрывной культурной связи жителей восточной пустыни и долины Нила".

Там же были обнаружены древние погребальные курганы. В одном из них находились останки женщины, умершей в возрасте от 25 до 35 лет. В захоронении также были найдены морские ракушки и сердолик.

Кроме того, на одном из участков археологи нашли остатки ранее неизвестного поселения, предположительно, периода поздней Римской империи.