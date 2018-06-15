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Рубрика: Культура

Археологи сообщили об удивительной находке в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Yale University / Ahram Online Фото: Yale University / Ahram Online
Фото: Yale University / Ahram Online

Команда археологов из Йельского университета (США) обнаружила в пустыне Элькаб в Египте погребальные курганы и наскальную живопись, возраст которых достигает 5500 лет.

Фото: Eliyahu Yannai / Haaretz
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Как сообщает Ahram Online, команда ученых исследовала несколько археологических участков, расположенных недалеко от Асуана. На одном из них были найдены три больших блока наскальной живописи. Древние авторы изображали в основном животных - быков, жирафов, овец, ослов и других.

"Самое впечатляющее из этих изображений было создано около 3300 года до нашей эры, а самое древнее - около 3500 года до нашей эры, - говорит глава миссии Джон Дарнилен. - Это свидетельствует о неразрывной культурной связи жителей восточной пустыни и долины Нила".

Там же были обнаружены древние погребальные курганы. В одном из них находились останки женщины, умершей в возрасте от 25 до 35 лет. В захоронении также были найдены морские ракушки и сердолик.

Кроме того, на одном из участков археологи нашли остатки ранее неизвестного поселения, предположительно, периода поздней Римской империи.

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