Обновление iOS быстро сажает аккумулятор iPhone

Очередное обновление iOS начало быстрее разряжать смартфоны. Об этом владельцы гаджетов сообщили в разделе "Использование iPhone" на официальном сайте Apple.

"Мой iPhone 6 работал отлично, пока я не обновился до iOS 11.4. С тех пор батарея разряжается быстро даже если я не включаю смартфон. Раньше я мог использовать его в течение дня без подзарядки, теперь обычно ходил целый день, не заряжая его, это может продолжаться полдня. Это странно, потому что я ничего не делал, кроме обновления iOS", - написал владелец гаджета.

В комментариях на такую же проблему пожаловались и другие пользователи, имеющие разные модели iPhone. Один из владельцев смартфона написал, что заряд аккумулятора упал за считанные минуты с 50 до 20 процентов, хотя он даже не включал гаджет.

Некоторые пользователи решили проблему, вернувшись к предыдущей версии iOS. Представители Apple эту проблему пока никак не прокомментировали.

В iOS 11.4 разработчики добавили возможность читать и удалять iMessages с любого "яблочного" устройства - они теперь хранятся в облаке, а также задать Siri вопрос о встречах в календаре или попросить голосовую помощницу создать их.