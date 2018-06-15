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Обновление iOS быстро сажает аккумулятор iPhone

15.06.2018,  
11:41
Текст: Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Очередное обновление iOS начало быстрее разряжать смартфоны. Об этом владельцы гаджетов сообщили в разделе "Использование iPhone" на официальном сайте Apple.

"Мой iPhone 6 работал отлично, пока я не обновился до iOS 11.4. С тех пор батарея разряжается быстро даже если я не включаю смартфон. Раньше я мог использовать его в течение дня без подзарядки, теперь обычно ходил целый день, не заряжая его, это может продолжаться полдня. Это странно, потому что я ничего не делал, кроме обновления iOS", - написал владелец гаджета.

У вас iPhone? Обязательно обновите iOS до новой версии, и вот почему

В комментариях на такую же проблему пожаловались и другие пользователи, имеющие разные модели iPhone. Один из владельцев смартфона написал, что заряд аккумулятора упал за считанные минуты с 50 до 20 процентов, хотя он даже не включал гаджет.

Некоторые пользователи решили проблему, вернувшись к предыдущей версии iOS. Представители Apple эту проблему пока никак не прокомментировали.

В iOS 11.4 разработчики добавили возможность читать и удалять iMessages с любого "яблочного" устройства - они теперь хранятся в облаке, а также задать Siri вопрос о встречах в календаре или попросить голосовую помощницу создать их.

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Фото: depositphotos.com
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