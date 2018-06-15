Песков рассказал, видел ли Путин фильм "Дело Собчака"

Президент России Владимир Путин пока, скорее всего, не посмотрел фильм "Дело Собчака", но он у него есть, и в Кремле надеются, что он найдет время с ним ознакомиться.

"У президента Путина есть этот фильм. Конечно, вы, наверное, были свидетелями его рабочего графика за последние недели три", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Смею предположить, что вряд ли у него было время посмотреть", - добавил он.

"Но фильм у него есть, и мы надеемся, он найдет время ознакомиться", - продолжил представитель Кремля.

Песков напомнил, что глава государства записал интервью для этого фильма, которое взяла Собчак. "При этом оно длилось гораздо дольше запланированного времени. Это было интересное интервью", - заключил он.