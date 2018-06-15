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Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети

15.06.2018,  
12:21
Текст: Антон Благовещенский

В минувший четверг, 14 июня, состоялся матч открытия Чемпионата мира по футболу, на котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Социальные сети отреагировали на победу нашей сборной огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных.

 

 

 

Кто-то вспомнил нашумевший фильм "Движение вверх" и знаменитую фразу из него.

А кто-то - известную песню про футбол.

Не обошлось без гифок.

 

Знаменитый жест Владимира Путина тоже не остался незамеченным.

 

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