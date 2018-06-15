Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети

В минувший четверг, 14 июня, состоялся матч открытия Чемпионата мира по футболу, на котором сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Социальные сети отреагировали на победу нашей сборной огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных.
Я, конечно, не такой уж большой фанат футбола, но это было красиво. #РоссияСаудовскаяАравия #ЧМ2018 #WorldCup— Секретное Послание (@pochulohpzdc2) 15 июня 2018 г.
1:0— Попингвиль с корицей (@Romuch_36) 14 июня 2018 г.
- О, ну хоть забили, уже хорошо
2:0
- Ого, че то умеют еще
3:0
- Ничего себе, а это точно наша сборная?
4:0
- ТЫ ВИДЕЛ, КАК ОН ПРОБИЛ ШВЕДОЙ?? НЕТ, НУ ТЫ ВИДЕЛ???
5:0
- Сборная Германии, переодевайся, мы тебя узнали#ЧМ2018 #РоссияСаудовскаяАравия
Слушайте, может хоккеисты просто переоделись? По-другому я не могу объяснить этот феномЕн #РоссияСаудовскаяАравия— Наська из меда (@HAnnastasiya) 14 июня 2018 г.
5:0— willgelmina. (@_Eastern_Wind_) 14 июня 2018 г.
Сборная России забивает быстрее, чем я твичу
ШТО#РоссияСаудовскаяАравия
Кто-то вспомнил нашумевший фильм "Движение вверх" и знаменитую фразу из него.
СЫГРАЛИ ЗА СЕБЯ И ЗА САШКУ#РоссияСаудовскаяАравия#ЧМ2018— взрослый ребенок (@wawes17) 14 июня 2018 г.
А кто-то - известную песню про футбол.
#РоссияСаудовскаяАравия— cumberbitch | 12 (@sihanoukvillle) 14 июня 2018 г.
КАКАЯ БООООЛЬ
КАКАЯ БООООЛЬ
РОССИЯ - АРАВИЯЯ ПЯТЬ НОООЛЬ
Не обошлось без гифок.
Вся Россия вчера, и я в том числе #РоссияСаудовскаяАравия pic.twitter.com/79QlbsJr2i— AnyaOrLova (@17775Anna16) 15 июня 2018 г.
5:0? 2 гола за три минуты? там точно было российская сборная?#ЧМ2018 #РоссияСаудовскаяАравия— улыбка шаста (@vatafak_) 14 июня 2018 г.
Знаменитый жест Владимира Путина тоже не остался незамеченным.
#РоссияСаудовскаяАравия— orio min ♡ крокер /🇷🇺/ #2018BTSFESTA (@oriomin97) 14 июня 2018 г.
КОГДА ПОБЕДИЛИ 5:0. pic.twitter.com/kcYxLNjTKv
Ощущение, будто сборная России последние два года специально плохо играла. Чтобы ввести всех в заблуждение и надрать на ЧМ#РоссияСаудовскаяАравия#ЧМ2018— dastan.sydygaliev (@robespierre723) 14 июня 2018 г.