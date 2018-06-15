Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети

1:0

- О, ну хоть забили, уже хорошо

2:0

- Ого, че то умеют еще

3:0

- Ничего себе, а это точно наша сборная?

4:0

- ТЫ ВИДЕЛ, КАК ОН ПРОБИЛ ШВЕДОЙ?? НЕТ, НУ ТЫ ВИДЕЛ???

5:0

- Сборная Германии, переодевайся, мы тебя узнали#ЧМ2018 #РоссияСаудовскаяАравия