Пряники с изображением Марадоны изготовили в Беларуси

Уж сколько раз твердили миру, что футболистов и начальство надо знать в лицо. И все-таки мировую легенду футбола, судачат злые языки, 57-летнего аргентинца Диего Армандо Марадону после триумфального матча России с Саудовской Аравией (5:0) не сразу узнала охрана на автомобильной стоянке. И то сказать, ведь впервые футболку своей прославленной команды живая легенда надела в далеком 1977 году.

Видимо, чтобы исключить подобные казусы впредь, белорусские чародеи кулинарного мастерства и изготовил пряники с изображением легендарного обладателя "Золотого мяча" ФИФА, сообщает БЕЛТА.

Лакомство для фанатов и рядовых любителей кожаного мяча испекли по специальному заказу футбольного клуба "Динамо-Брест". Причем в клубный фан-шоп поступили пряники сразу двух сортов. На одном из них глазурью нанесено изображение Диего Марадоны, который после окончания чемпионата мира в России приступит к выполнению обязанностей председателя правления брестского "Динамо".

Кроме того, поклонникам местного футбольного клуба предлагают отведать пряники, на которые нанесены фирменные цвета клуба из города над Бугом.

Как уже сообщал "Союз", в мае Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест". Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.