Пятеро детей остались сиротами после ЧП в Новокузнецке

Пятеро детей, трое из которых несовершеннолетние, остались без матери в результате трагедии, случившейся в Новокузнецке. 42-летнюю женщину застрелил ее бывший муж, который затем покончил с собой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Сергей Цивилев поручил главе Новокузнецка Сергею Кузнецову оказать семье, оказавшейся в центре трагедии, всестороннюю помощь. Сиротами остались двое совершеннолетних детей от первого брака и трое младших. Из близких у них осталась бабушка по линии отца. С родственниками сейчас работают сотрудники социальной защиты и опеки Новокузнецка. Пока не решится вопрос о дальнейшей судьбе младших детей, они будут находиться в социально-реабилитационном центре.

Напомним, ЧП произошло сегодня около полудня возле городского Центра защиты прав автомобилистов. 46-летний новокузнечанин пришел к офису, где работала его экс-супруга. Встретив ее на улице, мужчина выстрелил. Рана оказалась смертельной. После этого убийца зашел в офис и свел счеты с жизнью. Других пострадавших в результате инцидента, как сообщает пресс-служба обладминистрации, нет.

Установлено, что преступление совершено на бытовой почве: накануне между бывшими супругами произошел конфликт. Все обстоятельства выясняют сотрудники полиции и следственных органов. Расследование уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), продолжается.