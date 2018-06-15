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15.06.2018 14:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ставрополье за месяц собрали 15,5 млн рублей курортного сбора

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

С начала действия курортного сбора на территории Ставропольского края региональная казна пополнилась на 15,5 миллиона рублей.

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Напомним, курортный сбор был введен с первого мая 2018 года. По оценкам специалистов, до конца года с его помощью бюджет увеличится на 180 миллионов рублей. Все эти средства направят на развитие инфраструктуры в городах-курортах - Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках.

Высокие показатели отметил на совещании в Кисловодске начальник отдела контроля собираемости курортного сбора министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Владислав Предыбайло. Пока же минтуризма края, муниципалитеты и санатории решают, как улучшить систему администрирования нового налога, так как сейчас много претензий среди отдыхающих и операторов курортного сбора.

Так, отдыхающие пока не могут оплачивать положенные по закону 50 рублей с человека в сутки безналичным способом напрямую в бюджет края, минуя оператора сбора. Трудности возникают со взиманием налога с неорганизованных туристов, а также с тех, кто приехал на медицинскую реабилитацию.

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