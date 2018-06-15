В Белом Доме не стали комментировать слова Трампа о российском Крыме

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс накануне отказалась дать комментарий относительно того, что американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.

Ранее на портале BuzzFeed News, ссылающемся на источники из дипломатических кругов, появилась информация о том, что Трамп считает Крым российской территорией.

Свою позицию, озвученную американским президентом во время мероприятий с участием глав "Большой семерки", он объяснил тем, что на полуострове все жители говорят по-русски.

"Мне неизвестно о каких-то подобных комментариях. Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участие. У меня нет никакой информации", - заявила Сандерс журналистам.

Как указывается в статье BuzzFeed News, в настоящее время непонятно, были ли слова Трампа о Крыме брошены невзначай или же они предвещают кардинальные перемены во внешней политике Штатов.