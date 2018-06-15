Президент ФИФА прилетит в Екатеринбург на матч Египет-Уругвай

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прилетит в Екатеринбург на матч чемпионата между сборными Египта и Уругвая. Игра начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Гава ФИФА прибудет на Средний Урал в пятницу и сразу поедет на матч, рассказал ТАСС замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Ранее Джанни Инфантино сообщал, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах, принимающих чемпионат мира по футболу.

Как уже писала "РГ", уругвайцы считаются фаворитами группы А, а египтянам предсказывают соперничество с российской командой за вторую путевку в 1/8 финала.