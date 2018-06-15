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15.06.2018 10:15
Рубрика: Спорт

Президент ФИФА прилетит в Екатеринбург на матч Египет-Уругвай

Текст: Екатерина Призова
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прилетит в Екатеринбург на матч чемпионата между сборными Египта и Уругвая. Игра начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Фото: Галина Соловьева/РГ
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Гава ФИФА прибудет на Средний Урал в пятницу и сразу поедет на матч, рассказал ТАСС  замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Ранее Джанни Инфантино сообщал, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах, принимающих чемпионат мира по футболу.

Как уже писала "РГ", уругвайцы считаются фаворитами группы А, а египтянам предсказывают соперничество с российской командой за вторую путевку в 1/8 финала. 

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