Президент ФИФА прилетит в Екатеринбург на матч Египет-Уругвай
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прилетит в Екатеринбург на матч чемпионата между сборными Египта и Уругвая. Игра начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.
Гава ФИФА прибудет на Средний Урал в пятницу и сразу поедет на матч, рассказал ТАСС замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
Ранее Джанни Инфантино сообщал, что намерен побывать на играх всех 32 команд во всех 11 городах, принимающих чемпионат мира по футболу.
Как уже писала "РГ", уругвайцы считаются фаворитами группы А, а египтянам предсказывают соперничество с российской командой за вторую путевку в 1/8 финала.
Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34
Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу с крупной победы над командой Саудовской Аравии - 5:0. Лучшим игроком матча открытия признан Денис Черышев, оформивший дубль
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 14.06.2018
Полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль в матче Россия - Саудовская Аравия, признан лучшим игроком встречи. "Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал", - отметил футболист