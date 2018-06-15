Соцсети о победе сборной России: Дзюба, как твои дела?

Перед началом турнира только ленивый не выказывал скепсиса в отношении перспектив российской сборной. Наверное, никогда раньше порог ожиданий не был столь низок. Однако после вчерашней игры многие поверили, что у нашей команды есть реальный шанс преодолеть групповой этап.

А прикиньте, сборная России такая возьмет и ВЫЙДЕТ ИЗ ГРУППЫ. — stacy (@s_k_panna) 15 июня 2018 г.

Напомним, что в группе подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть также с Египтом и Уругваем. И многие пользователи соцсетей, радуясь вчерашнему успеху, надеются также, что наша команда подарит болельщикам праздник и вторым матчем на турнире.

Что может быть лучше такого футбольного праздника,который подарила нам всем сборная России по футболу?Только следующая победа над Египтом! — Николай Шмагин (@nnshmagin) 15 июня 2018 г.

Но это достаточно спокойная реакция. А многие не скрывали своих эмоций и с готовностью делились этими эмоциями с окружающими.

Крики моего отца слышны у соседей #РоссияСаудовскаяАравия — ñąşŧŷą łõvĕş ąññ 🐞 (@TheNastyaHoran) 14 июня 2018 г.

Кто-то, напротив, с недоумением воспринимает всеобщее ликование, резонно отмечая, что наша команда победила - пусть и красиво - все же далеко не самого сильного соперника.

Сколько радости от победы сборной России над сборной, которая далека от футбола) Это как сборная Бразилии в биатлоне😂#ЧМ2018 — Лизавета (@77zika) 15 июня 2018 г.

Далеко не все верили собственным глазам, когда видели происходившее на поле. Кто-то даже заподозрил, что в футбольную форму переоделись игроки сборной России по хоккею, этой зимой выигравшие олимпийское "золото".

Слушайте, может хоккеисты просто переоделись? По-другому я не могу объяснить этот феномЕн #РоссияСаудовскаяАравия — Наська из меда (@HAnnastasiya) 14 июня 2018 г.

Хотя это, наверное, одна из загадок русской души: сколько бы критики ни выливалось на игроков и тренеров, все равно в каждом матче болельщики искренне и бескорыстно поддерживают свою команду.

только русские могут называть свою сборную кривоногими и ничего неумеющими, и все равно смотреть каждый матч, болеть и переживать за ребят #WorldCupRussia2018 — anna. 💛 (@flopofkrd) 14 июня 2018 г.

Высказывались пользователи соцсетей и об отдельных футболистах. Так, обсуждались слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в один из европейских топ-клубов. Некоторые болельщики призывают не оказывать такое давление на молодого футболиста, который, хоть и стал одним из героев вчерашнего матча, пока провел лишь одну игру на чемпионате мира, и у него сейчас другие задачи.

Бедный Головин!Адское давление со стороны прессы!Юве, Милан...теперь ещё и Барса...

Журналисты, ну что вы за нелюди?Дайте парню спокойно играть за сборную!Трансферы подождут! #ЧемпионатМира2018 #СборнаяРоссии #Головин — Тот_самый_Я (@oleg_shirnin) 15 июня 2018 г.

Ну а кто-то открыл в себе пророческие способности. Косвенным виновником этого стал автор третьего гола в ворота Саудовской Аравии Артем Дзюба.

Официально заявляю, что я ванга!

Когда вышел Дзюба, я сказала, что игра попрет! Дзюба, как твои дела?:)

Всегда говорила, что он ничего😆 — Svetlana Tupoleva (@tupoleva_s) 14 июня 2018 г.

Самым же обсуждаемым стал лучший игрок прошедшего матча - автор дубля Денис Черышев. Это звание он действительно заслужил.

а я давно говорила, что Денис Черышев - топ. И была уверена, что за рубежом карьера у него сложится. Так и случилось. Хорошо, что сегодня он это всем показал. — Ира Торпеда (@MammyOscar) 14 июня 2018 г.

Зарубежные пользователи восхитились чутьем главного тренера нашей команды Станислава Черчесова: "Две замены - два гола! Этот тренер - тактический гений!" С этим согласны и многие другие зарубежные болельщики, приводя красноречивую статистику: "Только два игрока в истории забили в матче открытия чемпионата мира, выйдя на замену, и оба сделали это в прошедшем матче - Денис Черышев и Артем Дзюба".