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15.06.2018 15:04
Рубрика: Спорт

Соцсети о победе сборной России: Дзюба, как твои дела?

Сборная России с феерической победы начала выступление на домашнем чемпионате мира по футболу: наша команда разгромила Саудовскую Аравию 5:0. После этого в соцсетях ожидаемо разразилась буря.

Текст: Данила Жиляев

Перед началом турнира только ленивый не выказывал скепсиса в отношении перспектив российской сборной. Наверное, никогда раньше порог ожиданий не был столь низок. Однако после вчерашней игры многие поверили, что у нашей команды есть реальный шанс преодолеть групповой этап.

Напомним, что в группе подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть также с Египтом и Уругваем. И многие пользователи соцсетей, радуясь вчерашнему успеху, надеются также, что наша команда подарит болельщикам праздник и вторым матчем на турнире.

Но это достаточно спокойная реакция. А многие не скрывали своих эмоций и с готовностью делились этими эмоциями с окружающими.

Кто-то, напротив, с недоумением воспринимает всеобщее ликование, резонно отмечая, что наша команда победила - пусть и красиво - все же далеко не самого сильного соперника.

Далеко не все верили собственным глазам, когда видели происходившее на поле. Кто-то даже заподозрил, что в футбольную форму переоделись игроки сборной России по хоккею, этой зимой выигравшие олимпийское "золото".

Хотя это, наверное, одна из загадок русской души: сколько бы критики ни выливалось на игроков и тренеров, все равно в каждом матче болельщики искренне и бескорыстно поддерживают свою команду.

Высказывались пользователи соцсетей и об отдельных футболистах. Так, обсуждались слухи о возможном переходе полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина в один из европейских топ-клубов. Некоторые болельщики призывают не оказывать такое давление на молодого футболиста, который, хоть и стал одним из героев вчерашнего матча, пока провел лишь одну игру на чемпионате мира, и у него сейчас другие задачи.

Ну а кто-то открыл в себе пророческие способности. Косвенным виновником этого стал автор третьего гола в ворота Саудовской Аравии Артем Дзюба.

Самым же обсуждаемым стал лучший игрок прошедшего матча - автор дубля Денис Черышев. Это звание он действительно заслужил.

Зарубежные пользователи восхитились чутьем главного тренера нашей команды Станислава Черчесова: "Две замены - два гола! Этот тренер - тактический гений!" С этим согласны и многие другие зарубежные болельщики, приводя красноречивую статистику: "Только два игрока в истории забили в матче открытия чемпионата мира, выйдя на замену, и оба сделали это в прошедшем матче - Денис Черышев и Артем Дзюба".

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