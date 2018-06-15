В Перу установили связь геоглифов с космосом

В Перу исследовательская миссия археологического проекта Лос Мортерос-Пампа де ла Салинас (Los Morteros-Pampa de las Salinas Archaeological Project) обнаружила три новых геоглифа, которые оказались изображениями космических созвездий.

Как сообщает Live Science, на такую мысль археологов натолкнула находка, сделанная в 1970-е годы. Тогда был обнаружен геоглиф в виде трезубца. Позднее было установлено, что он является изображением созвездия Южного Креста.

Вновь обнаруженные геоглифы тоже изображают созвездия, считают археологи. По их предположению, в древности эти конструкции использовались для проведения ритуальных церемоний.

Исследование показало, что геоглифы имели своеобразные ворота, через которые древние жители проходили внутрь изображений. Поэтому структуры так и назвали - "ворота в небо".

По мнению ученых, минимум пять геоглифов, выполненных в виде геометрических фигур, животных и растений, на самом деле являются изображениями различных созвездий. Причем возраст самого древнего из них оценивается примерно в шесть тысяч лет.

Всего же подобных конструкций могло быть создано не менее 20.