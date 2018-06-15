В регионах появятся центры трудоустройства пожилых людей

Центры трудоустройства людей старшего возраста могут появиться в регионах. Минтруд России порекомендовал субъектам открывать в центрах занятости населения специальные подразделения, которые помогали бы пожилым людям трудоустраиваться.

Как пояснили в ведомстве, службы занятости и сейчас занимаются трудоустройством россиян предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, службы занятости могут посылать их на переобучение или повышение квалификации, давать бесплатные консультации, оказывать услуги по профориентации. Теперь эта работа будет усилена, уточнили "РГ" в Минтруде.

Напомним, вчера премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение правительству разработать меры, которые устранят препятствия для трудоустройства людей старшего возраста. А Роструду - следить за недопущением возрастной дискриминации на рынке труда.