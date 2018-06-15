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Видео: актер Джефф "Муха" Голдблюм получил звезду на Аллее славы

Новость 15.06.2018, 10:59 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Замечательный американский актер Джефф Голдблюм, известный по сериям "Парк Юрского периода", "День независимости" и исключительному хоррору "Муха", наконец-то удостоился именной звезды на голливудской Аллее славы - в Лос-Анджелесе. 

Звезда Голдблюма - под номером 2638.

Торжественная церемония состоялась в четверг.

Фото: Depositphotos
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Джеффу Голдблюму 65 лет - будущий актер, имеющий, кстати, российские корни, родился в 1952 году в Питтсбурге.

На экранах дебютировал в 1974-м - в первой "Жажде смерти" с Бронсоном. Следом был эпизод в "Коломбо", "Энни Холл" Аллена, "Вторжение похитителей тел" (версия 1978 года), культовая комедия "Земные девушки легкодоступны" - всего более 120 ролей в фильмах и сериалах. 

Был женат на актрисе Джине Дэвис, с которой сыграл в "Девушка" и "Мухе". Брак просуществовал недолго, и рассталась пара, как утверждает Джефф, добрыми друзьями.

В 2014-м Голдблюм женился в третий раз - на гимнастке Эмили Ливингстон.

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