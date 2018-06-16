Лучшим игроком матча Португалия - Испания признан Роналду

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду стал лучшим игроком матча чемпионата мира между Португалией и Испанией (3:3). Он принес ничью своей команде, оформив хет-трик.

За одну эту встречу Роналду забил столько же, сколько на трех предыдущих чемпионатах мира. Он стал автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше самого главного футбольного турнира планеты.

"Моя игра - результат многолетней работы", - отметил Криштиану.

"Люди всегда верили в меня. Я работаю на свою страну. Конечно, мы хотели победить, но ничья - справедливый результат, если судить по количеству моментов. При этом Испания больше владела мячом", - рассказал он.

Следующий матч на чемпионате мира Роналду и компания проведут в среду 20 июня в Москве. В соперниках у португальцев будет Марокко, который в первой игре на ЧМ-2018 уступил Ирану (0:1).