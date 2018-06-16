Станислав Говорухин похоронен с воинскими почестями

На Новодевичьем кладбище с воинскими почестями похоронен режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин.

На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья Говорухина. Среди пришедших проститься с Говорухиным был спикер Госдумы Вячеслав Володин. На кладбище состоялась краткая гражданская панихида, на которой выступили президент Гильдии продюсеров России Давлетьяров, внук покойного Станислав Говорухин, актер и режиссер Федор Бондарчук, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Затем состоялась заупокойная лития.

Похороны прошли с воинскими почестями - у могилы выстроился почетный караул, который дал несколько оружейных залпов перед тем, как гроб опустили в землю. Прозвучал Гимн России. Могила режиссера, скончавшегося 14 июня на 83-м году жизни, расположена рядом с захоронениями Олега Табакова и Леонида Броневого, передает ТАСС.

Перед похоронами прошли гражданская панихида на кладбище и заупокойная лития. Прощание в храме Прощание и отпевание Станислава Говорухина прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя. С утра почтить память режиссера пришли президент России Владимир Путин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, сотни почитателей таланта Говороухина.