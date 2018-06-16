В электронную книгу памяти Говорухина поступили сотни сообщений

Сотни россиян оставили записи в электронной книге памяти режиссера Станислава Говорухина, сообщили в исполкоме ОНФ. Говорухин был сопредседателем центрального штаба организации.

"Сотни людей из всех уголков нашей страны уже оставили добрые воспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великому мастеру и соболезнования его родным и близким", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, добавив, что записи в книге оставили жители Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российских регионов.

"Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах", - отметил он.

Напомним, электронная книга памяти открыта на сайте ОНФ. В ней каждый лелающий может написать слова о том, каким был Станислав Говорухин, выразить соболезнования его родным и близким.

Также "уголки творчества и памяти" Станислава Говорухина открылись в центральном Исполкоме ОНФ и всех региональных исполнительных комитетах. Специальные книги памяти будут доступны и в выходные дни, сообщили в ОНФ.

Народный артист России Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни. Он похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище столицы. В церемонии прощания с режиссером в Храме Христа Спасителя принял участие президент России Владимир Путин, политики, общественные и культурные деятели.