Новости

Роскомнадзор прекратил пиратские спортивные трансляции на 212 сайтах 15:17
Аргентина - Исландия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:05
В Шотландии сгорело историческое здание художественной школы 15:03
Саркози впечатлился атмосферой на ЧМ-2018 15:00
В Сочи сборная Польши посмотрела футбольный матч дельфинов 14:53
В Храме Христа Спасителя простились со Станиславом Говорухиным 14:31
Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму 14:11
МЧС рассказало о подробностях крушения самолета на Алтае 14:09
В Китае крушение вертолета привело к человеческим жертвам 14:00
Заметное событие: Путин поприветствовал участников крымского форума 13:58
В электронную книгу памяти Говорухина поступили сотни сообщений 13:46
На Алтае разбился Як-52 13:35
Франция - Австралия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00
В Индонезии восьмиметровый питон проглотил женщину 12:40
Ростову пообещали жару в первые дни ЧМ-2018 12:32
Ушел из жизни Геннадий Рождественский 12:20
Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча" 12:00
Президент РФ потребовал от Кадырова не снижать соцпомощь жителям 11:52
В США летающие уличные туалеты попали на видео 11:45
Видео: В США волонтеры спасли "13 килограмм любви" 11:30
Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о пенсионном возрасте 11:26
В Японии два F-15 совершили боевой вылет без разрешения 11:11
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО 11:06
Истребители ВВС Японии едва не столкнулись с пассажирским лайнером 10:55
У пострадавших в ДТП под Астраханью травмы средней тяжести 10:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
16.06.2018 13:46
Рубрика: Общество

В электронную книгу памяти Говорухина поступили сотни сообщений

Текст: Галина Мисливская

Сотни россиян оставили записи в электронной книге памяти режиссера Станислава Говорухина, сообщили в исполкоме ОНФ. Говорухин был сопредседателем центрального штаба организации.

"Сотни людей из всех уголков нашей страны уже оставили добрые воспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великому мастеру и соболезнования его родным и близким", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, добавив, что записи в книге оставили жители Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российских регионов.

"Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах", - отметил он.

Фото: ТАСС
Видео: пять ярких киноролей Станислава Говорухина

Напомним, электронная книга памяти открыта на сайте ОНФ. В ней каждый лелающий может написать слова о том, каким был Станислав Говорухин, выразить соболезнования его родным и близким.

Также "уголки творчества и памяти" Станислава Говорухина открылись в центральном Исполкоме ОНФ и всех региональных исполнительных комитетах. Специальные книги памяти будут доступны и в выходные дни, сообщили в ОНФ.

Народный артист России Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни. Он похоронен в субботу на Новодевичьем кладбище столицы. В церемонии прощания с режиссером в Храме Христа Спасителя принял участие президент России Владимир Путин, политики, общественные и культурные деятели.

Главное сегодня

Законопроект о повышении пенсионного возраста направлен в Госдуму
Для российской армии разработают нового "Змея Горыныча"
Правительство внесло в Госдуму поправки о повышении НДС
Украина прокомментировала провал на танковом соревновании НАТО
Россия вдвое сократила вложения в гособлигации США