В Подмосковье полностью восстановили движение поездов

Движение поездов в Московской области возобновилось по всем путям. Последствия аварии на станции Черусти ликвидированы.

Ранее Московская железная дорога (МЖД) сообщила о сходе в Подмосковье четырех вагонов грузового поезда, после чего движение было приостановлено. Позже появилась информация о том, что с рельсов сошли пять вагонов с углем, никто в результате инцидента не пострадал.

"Железнодорожники ликвидировали последствия схода грузовых вагонов и возобновили движение поездов на станции Черусти по всем путям", - цитирует РИА Новости сообщение МЖД.

В 22:08 в пятницу было открыто движение поездов по первому главному пути, в 01:36 в субботу - по второму главному пути.

Сейчас движение составов осуществляется в штатном режиме. Причины аварии устанавливаются.