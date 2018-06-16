За сборную Австралии сыграл самый молодой футболист в истории ЧМ

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Франции и Австралии стал примечательным по нескольким показателям. Помимо впервые назначенного после видеоповтора пенальти, на поле в составе австралийской команды вышел самый молодой игрок в истории мировых первенств.

Рекорд установил нападающий команды Австралии Даниэль Арзани. На 84-й минуте он вышел на замену в возрасте 19 лет, 5 месяцев и 12 дней. Таким образом, что интересно, он превзошел достижение игрока, также находившегося в том матче на поле - речь о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе, который старше австралийца на 15 дней.

Французы, напомним, победили со счетом 2:1, при этом первый мяч Антуан Гризманн забил с пенальти, который уругвайский рефери Андрес Кунья назначил после просмотра видеоповтора. Технология видеопомощи арбитру (VAR) впервые применяется на ЧМ, и Канья вошел в историю как первый судья, назначивший пенальти на чемпионате мира после видеоповтора.