Голикова назвала еще три направления в реформировании пенсионной системы

Реформирование пенсионной системы, очевидно, не ограничится только повышением пенсионного возраста. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в интервью ведущим российским телеканалам рассказала еще о нескольких предстоящих изменениях.

Во-первых, введенная с 2015 года "балльная" схема расчета пенсий, судя по всему, признана неэффективной. Во всяком случае, Татьяна Голикова сообщила, что правительство рассматривает возможность ее отмены. Действительно, введенная три года назад пенсионная формула, согласно которой пенсионные права работников формировались в баллах, вызывала много споров и нареканий.

Прежде всего, из-за непрозрачности и сложности расчетов. Проконтролировать, каким образом формируется будущая пенсия, исходя из этой формулы, хотя бы примерно просчитать размер будущих выплат практически невозможно. Одна из причин: стоимость балла в рублях (от этого, собственно, и зависит конкретная сумма) было решено пересматривать и утверждать ежегодно. Так что до самого момента назначения пенсии работник мог оценить свои права исключительно в ничего не говорящих ему "баллах".

По словам Татьяны Голиковой, такие расчеты обязательно должны быть прозрачны и понятны для людей. Кроме того, никто не отменял выполнения нашей страной международных требований, согласно которым (это зафиксировано в подписанной Россией Конвенции МОТ) уровень пенсий не должен быть меньше 40 процентов от утраченного заработка. Нынешняя модель расчетов это условие не соблюдает.

Во-вторых, увеличить доходы Пенсионного фонда предполагается не только за счет повышения возраста выхода на пенсию и увеличения числа работающих, но и вывода из тени части зарплат, которые сегодня люди получают черным налом. Поэтому правительство готовит новый комплекс мер по уходу от зарплат "в конвертах".

"Я думаю, что на отрезке 2018 - первой половине 2019 года мы предложим механизм "обеления" заработных плат для тех, кто сегодня находится в "серой" экономике", - пояснила Голикова.

По оценке Минфина, нелегальные ("серые") доходы работников в прошлом году составили порядка 5 триллионов рублей, это примерно 10 процентов от уровня официального фонда оплаты труда. В неформальном секторе, по оценкам Росстата, трудятся сегодня более 15 млн человек.

Проблемой "теневых" заработков много лет занимаются в Минтруде совместно с Пенсионным фондом. Роструд также проводит проверки, в том числе - отслеживая нарушения в оплате труда.

Третье направление касается накопительной части пенсионной системы. Напомним, ранее минфин и Центробанк уже озвучивали идею перевода накоплений в добровольный формат - при этом у каждого будущего пенсионера будет формироваться индивидуальный пенсионный капитал.

Вице-премьер подтвердила, что правительство разрабатывает законопроект, которым будет создана новая инфраструктура для пенсионных накоплений, правда, не уточнив, принимается ли идея индивидуального капитала, или будет придумано что-то еще. Пока ясно одно: накопления в той или иной форме решено сохранить. "То, что было накоплено гражданами, оно останется, - подчеркнула Татьяна Голикова. - Сейчас будет некоторым образом доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды".