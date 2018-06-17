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17.06.2018 00:54
Рубрика: Спорт

Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия - Нигерия

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) признала Луку Модрича лучшим игроком матча чемпионата мира между сборными Хорватии и Нигерии. Полузащитник "Реала" помог "шашечным" выиграть, установив окончательный счет в этой встрече 2:0.

Благодаря победе хорваты возглавили турнирную таблицу группы "D". Ранее Аргентина с Исландией, выступающие в этом квартете, сыграли вничью 1:1.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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"Нам было чрезвычайно важно победить. Причем вне зависимости от результата матча Аргентины с исландцами", - отметил Модрич. "Сегодняшняя игра получилась непростой. После первого гола нам стало легче".

Во втором туре хорваты в следующий четверг встретятся с Аргентиной. В случае победы, и ничьей в параллельной встрече Исландии с Нигерией, "шашечные" могут досрочно обеспечить себе участие в плей-офф. В последний раз Хорватия выходила из группы на чемпионате мира аж в 1998 году.

Аргентиной будет очень трудный матч", - признался Модрич. "Кто бы что ни говорил, но они - фавориты нашей группы. Но при этом я уверен, что мы возьмем у них очки".

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