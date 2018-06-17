Президент Сербии поздравил сборную с первой победой на ЧМ-2018

Глава Сербии Александр Вучич поздравил национальную сборную команду страны с первой победой на чемпионате мира по футболу в России.

"Я счастлив и горд после отличной игры ребят. Они заслужили эту убедительную победу. Всем тем, кто со скепсисом наблюдал их игру, сказал бы, что им ответили наилучшим образом", - цитирует слова президента издание "Ало".

Сербский лидер также пожелал дальнейших успехов национальной команде на ЧМ-2018.

"Ребятам предстоит, я бы сказал, самая важная игра - против Швейцарии, - отметил политик. - Желаю команде еще много отличных матчей на чемпионате мира. Я горд, а сегодня особенно, поскольку игроки заслужили эту победу в упорной борьбе".

Напомним, что четвертый день ЧМ-2018 открылся матчем группы Е между сборными Коста-Рики и Сербии.

Победу "Белым орлам" принес на 56 минуте великолепный удар со стандарта капитана Александара Коларова.