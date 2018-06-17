В Ростове бразильцы устроили карнавал перед игрой со Швейцарией
Прилетевшие в Ростов-на-Дону тысячи бразильских болельщиков устроили перед началом матча со Швейцарией зажигательный карнавал. Под захватывающие звуки румбы и самбы они прошли по Ворошиловскому мосту к стадиону "Ростов Арена".
Отметим, что иностранные болельщики начали прибывать в донскую столицу задолго до начала матча. Некоторые, как семья Линьо Бергамини и Ванессы Сартори больше двух лет добиралась на автомобиле до России, чтобы поддержать сборную страны на чемпионате мира по футболу. Другие прибыли на поезде, но основная масса прилетела в аэропорт Платов. Там их встретили по русской традиции хлебом и солью.
Фанатов встретили казачьими песнями и танцами, угощали караваями, донской ухой, мороженым. На память о знакомстве с казаками бразильцам и швейцарцам подарили традиционные головные уборы казаков - синие с красным околышем фуражки.
Ближе к вечеру центр гуляний переместился в фан-зону, которая сможет принять до 20 тысяч человек, и стадион "Ростов Арена". Все болельщики ждут яркой игры и намерены активно болеть за свои команды.
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