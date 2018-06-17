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17.06.2018 10:50
Рубрика: Спорт

С примесью горечи. Ловчев - о неудачном старте Месси

Обозреватель "РГ" Евгений Ловчев о Лионеле Месси, который не забил пенальти исландцам, и сборной Аргентины
Сборная Аргентины сыграла вничью с Исландией, а Лео Месси не забил пенальти. От сравнений с Криштиану Роналдо вновь не уйти - португалец днем ранее забил и с пенальти, и с игры, и со штрафного.
Текст: Артем Локалов

Аргентинцы, сложилось впечатление, не знают, как взаимодействовать со своим лидером. Ди Мария не показал ничего выдающегося, можно выделить разве что Агуэро, забившего красивый мяч.

Исландцы опять показали, как бьются до конца и что они по-прежнему едины со своими болельщиками. Те перед игрой устроили потрясающее представление в парке Зарядье.

Что будет с Месси на этом турнире? И на что может рассчитывать Аргентина, которая на прошлом чемпионате мира дошла до финала, на турнире в России?

Фото: REUTERS/ Hannah McKay
Криштиану торжествует. Ловчев - о феноменальном Роналду

С 11:00 (мск) в эфире программы "Футбол на высоте" (она выходит на нашем сайте каждый день во время чемпионата мира) на этот и другие вопросы ответит Евгений Ловчев - лучший футболист Советского Союза 1972 года, посол чемпионата мира-2018 от Сочи, где состоялся этот незабываемый матч.

Обсудим так же победу Франции над Австралией, победу Дании над Перу и выигрыш хорватов у нигерийцев.

Главные темы программы:

* Роналду против Месси: кто все-таки круче?

* Аргентина: почему это незрелищная команда?

* Пенальти: почему ни один субботний матч не обошелся без них?

* Чемпионат мира в Саранске: почему это было круто?

* Нигерия проиграла Хорватии: правда ли, что нигерийцы были хуже даже Саудовской Аравии?

Бонус - видео со стадиона "Спартак", где легендарного Диего Марадону окружила толпа, потому что легендарному в прошлом футболисту поначалу не нашлось места в микроавтобусе.

В гостях - спортивный агент, писатель Владимир Абрамов.

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