Сборная России по футболу вылетела в Санкт-Петербург
Сборная России по футболу продолжит подготовку к матчу второго тура группового этапа ЧМ-2018 уже в Санкт-Петербурге. Сегодня наша национальная команда вылетела в Северную столицу.
Об этом сообщается в официальном Twitter сборной. Напомним, что команда отправилась на игру без Алана Дзагоева, получившего повреждение задней поверхности бедра в первой игре группового этапа против Саудовской Аравии, которая закончилась победой России со счетом 5:0.
В Санкт-Петербурге же подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Египта. Эта игра состоится во вторник 19 июня и начнется в 21:00 по московскому времени.
Вылетаем! Питер, встречай нас! ✈️ pic.twitter.com/lBg8EAG9vO— Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.
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