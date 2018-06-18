Далеко не всегда так бывает, что игра в полной мере соответствует атмосфере, которая ее окружает. Матч на "Ростов Арене" - типичный тому пример. Должно быть, желтый цвет, в который в эти дни окрасился город, выглядел для дончан вполне привычно. В конце концов цветовая гамма формы местного "Ростова" не сильно отличается от бразильской. А вот такого карнавала, который устроили болельщики "пентакампеонов", ростовчане точно никогда не видели.

Бразильцы съезжались на берега Дона практически до самого последнего момента: а те, кто прибыл заранее, проявлять себя не спешили, словно затаившись в засаде. Но чем ближе игра, тем знойнее становилось в и без того жарком Ростове. В день матча к местному красавцу-стадиону стоило прийти еще за несколько часов до стартового свистка. Например, чтобы увидеть "самый большой велосипед в мире", на котором из Бразилии в Ростов-на-Дону приколесили отец и сын Элиас де Соуза и Элиас де Соуза-младший. Де Соуза-старший на этой причудливо высоченной бисиклете ездит по всем чемпионатам мира, начиная с мексиканского в 1986 году. Однажды его сбила на машине девушка и очень удачно: впоследствии она вышла за необычного велосипедиста замуж и родила ему сына. Который с ЧМ-1994 путешествует вместе с отцом.

Постепенно к арене начали стягиваться основные "желтые силы". Сначала бразильцы слушали и приплясывали под казацкие песни, а потом не удержались и начали зажигать сами. То здесь, то там толпа вдруг взрывалась неистовыми фанатскими песнопениями, и местным болельщикам, настроившим телефоны для памятной видеосъемки, приходилось метаться, чтобы поймать лучшие кадры. Кстати, показалось, что большая часть бразильских кричалок посвящена почему-то не своим, а "врагам": аргентинцам Марадоне, Месси и даже португальцу Криштиану Роналду. Выводы, как говорится, делайте сами.

А ведь еще вокруг было какое-то невообразимое количество ярких типажей, невиданных костюмов, причудливых головных уборов. Обладатели самых оригинальных нарядов рисковали не добраться до своих мест, но от просьб в энный раз сфотографироваться не отказывался никто. Ну и конечно, у каждого третьего в руках были кубки. Фейковые, разумеется, но намек понятен.

Увы, страсти и изобретательности, которые продемонстрировали болельщики, футболистам в этот вечер не хватало. В особенности "пентакампеонам". Бразильцы нанесли за весь матч 20 ударов, но в створ из них попало только девять, то есть меньше половины. "Это говорит о том, что мы были недостаточно сконцентрированы, - прокомментировал статистику главный тренер сборной Бразилии Тите. - Плюс в последние десять минут мы чувствовали сильное эмоциональное давление. А некоторые не совсем справились с феноменальным психологическим давлением до игры".

Швейцарцы много фолили при опеке бразильца Неймара. Всего было зафиксировано десять нарушений

Впрочем, на послематчевой пресс-конференции сложилось впечатление, что бразильского специалиста больше заботит работа судей, нежели ошибки подопечных. По крайней мере, на вопросы о спорных решениях арбитров Тите отвечал охотно и при этом весьма категорично: "В эпизоде с голом в наши ворота для меня все ясно. Там было нарушение правил против Миранды. Говорите, мы много пропускаем после ударов головой? Так оттолкнули же нашего игрока. Я называю это фолом. А еще был спорный эпизод с неназначенным пенальти".

Тему судейства подхватил самый звездный игрок сборной Бразилии Неймар. Несмотря на то что накануне Тите назвал кондиции форварда неоптимальными, он появился на поле с первых минут. И сразу привлек всеобщее внимание своей новой прической, которую журналисты быстро окрестили "спагетти". Но запомнился футболист не только своей шевелюрой. Соперники сфолили на Неймаре десять раз: за последние 20 лет на чемпионатах мира в отдельно взятом матче больше доставалось только англичанину Алану Ширеру на ЧМ-1998 (11 фолов). Так что обойти вопрос об арбитрах было невозможно. Тем более в микст-зону Неймар вышел заметно прихрамывая.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Илья Трисвятский

Неймар: Просто мне попали по ноге и было больно, однако сейчас беспокоиться не о чем. После заморозки еще немного болит, но все нормально.

Что скажете об эпизоде с голом в ваши ворота?

Неймар: Думаю, что там был фол. Если вы посмотрите этот момент в записи, то увидите, как люди празднуют забитый мяч. Но, вы знаете, я посмотрел эпизод еще раз... не мне говорить об этом. Есть четыре профессионала, поставленные для этого дела. Они обязаны делать свою работу.

На вас постоянно фолили...

Неймар: Мне нечего сказать по этому поводу. Все, что я должен делать, это играть в футбол. Ну или пытаться играть в футбол. А арбитр должен следить за соблюдением правил игры. В принципе, это нормально, когда на тебе фолят. Конечно, нужно обращать на это внимание, но ничего криминального в фолах нет. Это футбол.

Разумеется, паниковать бразильцам пока смысла нет. Ведь, как сказал Коутиньо, признанный болельщиками лучшим игроком встречи, "групповой этап состоит из трех матчей. Нужно просто прибавлять".

- Конечно, мы хотели выиграть, - отметил полузащитник "Барселоны". - Но чемпионат мира на групповой стадии состоит из трех матчей. Думаю, сегодня мы выглядели достаточно неплохо. Было много положительных моментов. Наше взаимодействие с Неймаром? Во многом оно зависит от соперников.

20 ударов нанесли бразильцы в сторону ворот сборной Швейцарии

Тем не менее ничью со швейцарцами можно назвать исторической. Ведь сборная Бразилии впервые за 40 лет не смогла выиграть стартовый матч чемпионата мира. В предыдущий раз соответствующий нетривиальный факт имел место на ЧМ-1978, когда пентакампеоны не сумели одолеть шведов, а потом финишировали на турнире третьими.

Напомним, следующий матч бразильцы проведут против Коста-Рики 22 июня в Санкт-Петербурге.

Отмечая недостаточную концентрацию сборной Бразилии, нельзя не отдать должное и собственно швейцарцам. Они, может, провели игру без особого блеска, но показали себя очень организованной командой. Вообще говоря, Швейцария исторически не самый удобный соперник для бразильцев: в шести предыдущих матчах южноамериканцы выиграли трижды, но при этом два раза проиграли. И еще одна встреча завершилась вничью. Но дело не только в этом. Швейцарцы постепенно становятся неприятным соперником для любой команды. Достаточно вспомнить, что в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018 "часовщики" не позволили переиграть себя мощной сборной Испании - 1:1. Так что к этой команде всем нужно присмотреться повнимательней. В особенности сербам, которым играть со Швейцарией 22 июня в Калининграде.