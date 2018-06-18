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18.06.2018 07:07
Рубрика: В мире

Данные о пострадавших в Японии россиянах не поступали

Информация о пострадавших гражданах России в результате землетрясения в Японии не поступала. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Осаке Олег Рябов.

"Данных о том, что кто-то из российских граждан пострадал, мы пока от местных властей не получали, - приводит РИА Новости слова дипломата. - И к нам непосредственных обращений на сей счет не было".

Рябов подтвердил, что все сотрудники генконсульства "живы и здоровы". Генкосул отметил, что "эпицентр был в непосредственной близости" от дипмиссии. Внутри здания на стенах есть трещины, в помещениях двигалась мебель, падали телевизоры, рассказал дипломат. Он добавил, что консульство в настоящее время работает в нормальном режиме.

Магнитуда землетрясения на западе Японии составила 6,1. Жертвами стихии стали три человека.

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