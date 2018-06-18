Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса
Стал известен состав сборной Англии на матч против Туниса, который пройдет на "Волгоград-Арене".
С первых минут у "трех львов" на поле появятся следующие игроки:
Вратарь - Джордан Пикфорд;
Защитники - Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Киран Триппье, Эшли Янг;
Полузащитники - Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли;
Форварды - Гарри Кейн, Рахим Стерлинг.
У Туниса в "старте" выйдут:
Вратарь - Муэз Хассен;
Защитники - Сиам Бен-Юссеф, Ясин Мерия, Дилан Бронн, Али Маалул;
Полузащитники - Анис Бадри, Ферьяни Сасси, Эльес Схири;
Форварды - Фахреддин Бе-Юссеф, Вахби Хазри, Наим Слитии.
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