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18.06.2018 20:32
Рубрика: Спорт

Форвард сборной Англии Кейн выйдет с первых минут в матче против Туниса

Текст: Илья Соболев (Волгоград)

Стал известен состав сборной Англии на матч против Туниса, который пройдет на "Волгоград-Арене".

С первых минут у "трех львов" на поле появятся следующие игроки:

Вратарь - Джордан Пикфорд;

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Защитники - Кайл Уокер, Джон Стоунз, Харри Магуайр, Киран Триппье, Эшли Янг;

Полузащитники - Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли;

Форварды - Гарри Кейн, Рахим Стерлинг.

У Туниса в "старте" выйдут:

Вратарь - Муэз Хассен;

Защитники - Сиам Бен-Юссеф, Ясин Мерия, Дилан Бронн, Али Маалул;

Полузащитники - Анис Бадри, Ферьяни Сасси, Эльес Схири;

Форварды - Фахреддин Бе-Юссеф, Вахби Хазри, Наим Слитии.

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