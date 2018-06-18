Гарри Кейн признан лучшим игроком матча Тунис - Англия
Капитан сборной Англии Гарри Кейн стал лучшим игроком матча с Тунисом, состоявшемся на "Волгоград-арене". Его дубль принес англичанам победу со счетом 2:1.
Свой первый мяч Кейн забил на 11-й минуте матча, сыграв на добивании, а второй гол, ставший победным, Гарри провел уже в добавленное время.
Отметим, что это был первый матч форварда на чемпионатах мира.
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