Мексиканский фанат после победы сборной сделал девушке предложение

Победа сборной Мексики над Германией в первом туре группового этапа ЧМ-2018 в России стала настоящим праздником для болельщиков. А для кого-то этот день запомнится не только успехом команды на поле столичных "Лужников": один из поклонников мексиканской сборной после игры прямо в фан-зоне сделал предложение своей девушке.

Видеозапись трогательного момента опубликовал в Twitter телеканал ESPN. Возлюбленная пылкого мексиканца ответила ему согласием.

"Что может быть лучше предложения руки и сердца после того, как твоя команда побила чемпионов мира?" - таким риторическим вопросом сопровождается запись.

Мексика, напомним, сенсационно победила действующих чемпионов мира со счетом 1:0. Болельщики столь самозабвенно праздновали этот успех, что в Мехико даже было зафиксировано землетрясение - предполагается, что толчки были спровоцированы массовыми прыжками после победного гола Ирвинга Лосано.

Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев не скрывал своего разочарования результатом. Он однако подчеркнул, что команда сделает верные выводы из неожиданного поражения.

"Это ненормально, практически всегда мы выигрывали в первых матчах на чемпионатах мира. Важно сейчас извлечь уроки, - сказал Лев. - От мексиканцев мы ожидали подобной игры, он очень быстро выходят из обороны в атаку и являются настоящими экспертами по владению мячом".