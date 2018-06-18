Названа доля иномарок в российском автопарке

На 1 января 2018 года в России насчитывается чуть более 42 млн легковых автомобилей. Из них 16,5 млн (39%) - машины отечественных марок, 9,3 млн (22%) - иностранных, но отечественной сборки. Остальные (39%) - иномарки.

В России находится 6,8 млн машин (16,1%), экспортированных из Японии. Прибывших из Германии автомобилей - вдвое меньше: 3,5 млн штук (8,2%).

Как сообщает "Автостат", российском автопарке присутствуют и автомобили, собранные в Южной Корее, их насчитывается около 1,2 млн единиц. Из Англии прибыло примерно 1,1 млн машин.

Примерно одинаковое количество машин прибыло в страну из Узбекистана и Франции (749 и 725 тысяч соответственно). Не менее одного процента составляет доля легковушек с Украины, из США и Чехии.

Ранее эксперты проанализировали рынок новых кроссоверов и внедорожников в российских городах с населением более 1 млн человек. Самым продаваемым автомобилем по итогам пяти месяцев этого года во всех 15-ти российских городах-миллионниках стал корейский Hyundai Creta.

Также аналитики определили, что по итогам мая 2018 года в Москве было реализовано 27153 легковых автомобиля с пробегом. При этом в прошлом месяце на вторичном рынке столицы сменился лидер. Самыми популярными у москвичей стали подержанные автомобили Lada. Машин российского автогиганта было продано в количестве 1988 единиц.

Кстати

Самой импортируемым автомобилем в Россию стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Всего в 2017 году в Россию было ввезено таких 12 351 машин.

Вторую строчку занял Lexus RX - 8 583 авто. Далее следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6 238 машин и 6 235 машин соответственно).