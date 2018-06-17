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17.06.2018 11:48
Рубрика: Легковые авто

Hyundai Creta стал самым популярным кроссовером в городах-миллионниках

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Эксперты проанализировали рынок новых кроссоверов и внедорожников в российских городах с населением более 1 млн человек. Самым продаваемым автомобилем по итогам пяти месяцев этого года во всех 15-ти российских городах-миллионниках стал корейский Hyundai Creta.

Так, например, в Москве дилеры Hyundai реализовали 3326 экземпляров модели, а в Санкт-Петербурге - 1977 машин. Всего за вышеуказанный период в стране было куплено 27 456 экземпляров Creta, сообщает "Автостат".

Кроме компактного корейского SUV в городах-миллионниках популярностью также пользуются Renault Duster и Kaptur, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail.

Фото: Пресс-служба Geely
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Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кстати, не так давно "РГ" тестировала Hyundai Creta с двигателем 1,6 литра на "механике". Стоит ли покупать такой кроссовер - читайте в нашем материале.

Ранее, напомним, были названы самые выгодные для покупателя кроссоверы и внедорожники. Самым ликвидным SUV российского рынка является Toyota Highlander, который, по данным экспертов, за три сезона практически не теряет в стоимости - его показатель 99,93%.

Также аналитики определили самые продаваемые в России внедорожники и кроссоверы с пробегом. Рейтинг возглавила российская Lada 4x4.  

#Hyundai