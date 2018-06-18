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Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel

Новость 18.06.2018, 12:19 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Как знаем, помимо монструозной киновселенной, Marvel усидчиво развивает и телевизионный, постоянно множащийся и прирастающий сегмент, выдавая на-гора супергеройские сериалы обоймами.

Издание US Today свело такую продукцию в очередной хит-парад из одиннадцати пунктов, расставив "марвеловские" телешоу от лучшего к худшему.

Фото: Reuters/ Eric Gaillard
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Лидером (признаться, довольно внезапно) значится "Агент Картер" от ABC. Сериал, посвященный бубновому интересу Капитана Америка, продержался на канале два сезона и был закрыт из-за низких рейтингов. Что издание считает до крайности несправедливым, полагая "Агента" настоящей жемчужиной семьи телесериалов Marvel.

На второй строчке - суровая драма "Джессика Джонс" со звездой "Во все тяжкие" Кристен Риттер. Релиз второго сезона состоялся на Netflix в марте. Шоу продлено на третий. 

Темнокожий супергерой Люк Кейдж, дебютировавший в первом сезоне "Джессики" и далее получивший именной сериал - третья строчка. Релиз второго сезона "Кейджа" состоится на этой неделе. 

Четвертое и пятое места - молодежные сериалы "Плащ и Кинжал" и "Беглецы". "Плащ" критики полагают "приятным сюрпризом", который раскрыл свой богатый потенциал после первых же эпизодов, тогда как "Беглецы" все же немного разочаровывают.

Фото: kinopoisk.ru
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По мнению рецензентов, телеадаптация "одного из лучших комиксов Marvel" начинает выигрывать лишь в те моменты, когда сюжет сосредоточен не на проблемах взрослых, а описывает тернии детей-супергероев.

Далее идут "Сорвиголова", "Защитники", кроссовер, объединивший персонажей "Джессики", "Люка", Сорвиголову и Железного кулака, "Агенты Щ.И.Т.", "Каратель" и сам "Железный кулак".

Замыкают список "Сверхлюди", с формулировкой: "Если там что-то и было хорошего, так это гигантская собака".

Как видим, в "чарте" нет сериалов FX "Легион" и "Одаренные". Это объясняется тем, что они хоть и основаны на персонажах Marvel, но не входях во франшизу MCU - The Marvel Cinematic Universe.

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