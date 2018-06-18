Названы лучшие телесериалы по комиксам Marvel

Как знаем, помимо монструозной киновселенной, Marvel усидчиво развивает и телевизионный, постоянно множащийся и прирастающий сегмент, выдавая на-гора супергеройские сериалы обоймами.

Издание US Today свело такую продукцию в очередной хит-парад из одиннадцати пунктов, расставив "марвеловские" телешоу от лучшего к худшему.

Лидером (признаться, довольно внезапно) значится "Агент Картер" от ABC. Сериал, посвященный бубновому интересу Капитана Америка, продержался на канале два сезона и был закрыт из-за низких рейтингов. Что издание считает до крайности несправедливым, полагая "Агента" настоящей жемчужиной семьи телесериалов Marvel.

На второй строчке - суровая драма "Джессика Джонс" со звездой "Во все тяжкие" Кристен Риттер. Релиз второго сезона состоялся на Netflix в марте. Шоу продлено на третий.

Темнокожий супергерой Люк Кейдж, дебютировавший в первом сезоне "Джессики" и далее получивший именной сериал - третья строчка. Релиз второго сезона "Кейджа" состоится на этой неделе.

Четвертое и пятое места - молодежные сериалы "Плащ и Кинжал" и "Беглецы". "Плащ" критики полагают "приятным сюрпризом", который раскрыл свой богатый потенциал после первых же эпизодов, тогда как "Беглецы" все же немного разочаровывают.

По мнению рецензентов, телеадаптация "одного из лучших комиксов Marvel" начинает выигрывать лишь в те моменты, когда сюжет сосредоточен не на проблемах взрослых, а описывает тернии детей-супергероев.

Далее идут "Сорвиголова", "Защитники", кроссовер, объединивший персонажей "Джессики", "Люка", Сорвиголову и Железного кулака, "Агенты Щ.И.Т.", "Каратель" и сам "Железный кулак".

Замыкают список "Сверхлюди", с формулировкой: "Если там что-то и было хорошего, так это гигантская собака".

Как видим, в "чарте" нет сериалов FX "Легион" и "Одаренные". Это объясняется тем, что они хоть и основаны на персонажах Marvel, но не входях во франшизу MCU - The Marvel Cinematic Universe.