Неймар: Чувствую себя хорошо
Лидер сборной Бразилии Неймар рассказал о своем самочувствии после матча со Швейцарией, завершившегося со счетом 1:1.
По ходу игры брализец несколько раз вступал в жесткие единоборства и демонстрировал, что чувствует сильную боль. В микст-зону он вышел как будто хромая, но на прямой вопрос о своем здоровье ответил : "Чувствую себя хорошо, хорошо. Буду прибавлять с каждым матчем".
Напомним, перед игрой главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Неймар не готов на сто процентов. Форвард пропустил три месяца из-за перелома костей стопы.
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