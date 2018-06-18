Неймар: Чувствую себя хорошо

Лидер сборной Бразилии Неймар рассказал о своем самочувствии после матча со Швейцарией, завершившегося со счетом 1:1.

По ходу игры брализец несколько раз вступал в жесткие единоборства и демонстрировал, что чувствует сильную боль. В микст-зону он вышел как будто хромая, но на прямой вопрос о своем здоровье ответил : "Чувствую себя хорошо, хорошо. Буду прибавлять с каждым матчем".

Напомним, перед игрой главный тренер сборной Бразилии Тите заявил, что Неймар не готов на сто процентов. Форвард пропустил три месяца из-за перелома костей стопы.