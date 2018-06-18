Никола Калинич исключен из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018
Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич покинет расположение национальной команды на чемпионате мира-2018 в России. Как и предполагалось ранее, он исключен из состава за неподчинение тренеру.
Калинич отказался выходить на замену в концовке матча первого тура группового этапа с Нигерией (2:0), аргументировав это болями в спине. Главный тренер сборной Златко Далич принял жесткое решение, которое он, впрочем, объяснил.
"В матче с Нигерией Калинич разминался и должен был выйти во втором тайме. Но он мне сказал, что не готов играть, потому что испытывает проблемы со спиной, - приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза. - То же самое происходило и в контрольных матчах. Я спокойно это воспринял и сказал ему, что мне нужны готовые и здоровые игроки. Потому я принял это решение".
Следующим соперником сборной Хорватии станет национальная команда Аргентины. Они встретятся 21 июня в Нижнем Новгороде, эта игра начнется в 21:00 по московскому времени.
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