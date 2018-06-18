СМИ: Игрока сборной Хорватии отчислят из команды за отказ выйти на замену

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич в ближайшее время может покинуть расположение команды. Он отказался выходить на замену, и за это ему грозит отчисление.

Как утверждают итальянские СМИ, главный тренер "шашечных" Златко Далич собирался в концовке матча группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии выпустить Калинича на поле вместо Марио Манджукича. Форвард "Милана", однако, отказался выходить, аргументируя это болями в спине. В итоге Манджукича заменил Марко Пьяца.

Однако, судя по тому, что пресса сообщает о возможном отчислении Калинича из сборной, никаких проблем со спиной он на самом деле не испытывает. Правда, и без него хорватская команда прекрасно справилась с задачей, выиграв у Нигерии 2:0 и возглавив турнирную таблицу группы D. Однако подобный саботаж руководство сборной, очевидно, справедливо сочло недопустимым