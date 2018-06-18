Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

Очередное громкое заявление с критикой абортов сделал глава Римской католической церкви. Выступая в Риме на встрече с активистами Итальянской ассоциации по вопросам семьи, Папа Франциск сравнил прерывание беременности из-за выявленных на ранних сроках пороков развития плода ни много ни мало с преступлениями нацистов.

Понтифик рассказал, что еще во время школьной учебы был шокирован рассказами о том, как больных детей сбрасывали со скалы, имея в виду, очевидно, жестокие обычаи древней Спарты. "В прошлом столетии мир был шокирован экспериментами нацистов по выведению "чистой расы". Теперь мы делаем то же самое, но в белых перчатках", - заключил Папа Римский. И призвал будущих родителей "принимать детей такими, какими дает их Господь".

Во время большого турне по продвижению семейных ценностей Франциск собрался в августе посетить Ирландию, где этой весной прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовали за отмену поправки к Конституции, запрещающей аборты. Пока они разрешены в стране исключительно в случае угрозы здоровья женщине. На родине Папы Римского Франциска, в Аргентине, нижняя палата парламента после ожесточенных дебатов на днях все-таки решилась поддержать законопроект о легализации абортов на сроке беременности до 14-й недели.