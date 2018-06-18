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18.06.2018 16:17
Рубрика: Спорт

Пользователи интернета высмеяли прическу Неймара

Текст: Данила Жиляев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сменил имидж к чемпионату мира-2018 в России. Впрочем, новая прическа не стала "фартовой" - бразильцы в первом матче турнира сенсационно сыграли вничью со сборной Швейцарии, матч закончился со счетом 1:1. Кроме того, новый облик футболиста стал объектом беспощадного троллинга в соцсетях.

Пользователи интернета нашли массу невероятных аналогий. Вероятно, стилист, работавший с Неймаром, своего рода гений: его творение породило огромное количество ассоциаций. Но для начала вспомним, как предлагает нам одна из любительниц футбола, эволюцию причесок бразильца, который, к слову, и ранее был склонен к эстравагантному имиджу.

Кто-то усмотрел в футболисте сходство с персонажем культового блокбастера "Пятый элемент".

А кому-то Неймар напомнил героя британского детского телевизионного шоу "Твинис".

У некоторых пользователей возникли и более сложные ассоциации.

А, возможно, наоборот, более простые? Согласитесь, есть что-то общее. Правда, нельзя сказать, что и то, и другое, выглядит аппетитно.

Может быть, на самом деле, Неймар - член общества защиты птиц и такой прической рассказал всем о своем отношении к пернатым?

Ну и наконец, не менее популярной оказалась теория болельщиков о том, что Неймар является тайным поклонником президента США.

Как бы ни было на самом деле, главное, чтобы прическа не мешала бразильцу показывать свою лучшую игру. Пока у него это не очень получается, посмотрим, что будет в очередном матче. Следующим соперником "пентакампеонов" станет сборная Коста-Рики, они встретятся 22 июня в Санкт-Петербурге. Этот матч начнется в 15:00 по московскому времени.

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