Пользователи интернета высмеяли прическу Неймара
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар сменил имидж к чемпионату мира-2018 в России. Впрочем, новая прическа не стала "фартовой" - бразильцы в первом матче турнира сенсационно сыграли вничью со сборной Швейцарии, матч закончился со счетом 1:1. Кроме того, новый облик футболиста стал объектом беспощадного троллинга в соцсетях.
Пользователи интернета нашли массу невероятных аналогий. Вероятно, стилист, работавший с Неймаром, своего рода гений: его творение породило огромное количество ассоциаций. Но для начала вспомним, как предлагает нам одна из любительниц футбола, эволюцию причесок бразильца, который, к слову, и ранее был склонен к эстравагантному имиджу.
Neymar hair evolution pic.twitter.com/FdH3NGBjGW— vick skywalker 🇧🇷 (@opssedwards) 17 июня 2018 г.
Кто-то усмотрел в футболисте сходство с персонажем культового блокбастера "Пятый элемент".
Neymar's hair reminds me of this fella #BRASUI #worldcup #BRASWI pic.twitter.com/6y4hmO1zQG— Makky Hall (@famousmakky) 17 июня 2018 г.
А кому-то Неймар напомнил героя британского детского телевизионного шоу "Твинис".
Realised where Neymar got his hair inspiration from.. That wotsit prick off the Tweenies pic.twitter.com/zDwJ8QM7xQ— Steezus (@steviestallard) 17 июня 2018 г.
У некоторых пользователей возникли и более сложные ассоциации.
Jakie to jest urocze #Neymar #BRASUI #Neymarhair pic.twitter.com/e0o1nqmUnG— Marek Wierzbicki (@WierzbickiMarek) 18 июня 2018 г.
А, возможно, наоборот, более простые? Согласитесь, есть что-то общее. Правда, нельзя сказать, что и то, и другое, выглядит аппетитно.
Neymar's hair pic.twitter.com/sLJsiytmm1— Zubair (@ZubiDoobiDoo) 17 июня 2018 г.
Может быть, на самом деле, Неймар - член общества защиты птиц и такой прической рассказал всем о своем отношении к пернатым?
If you know, you know#worldcup #Neymar #Neymar hair #BRA #sponge pic.twitter.com/12oyKZJSDe— Edmund Adams (@shades_of_eddy) 17 июня 2018 г.
Ну и наконец, не менее популярной оказалась теория болельщиков о том, что Неймар является тайным поклонником президента США.
Make Neymar Great Again!!#BRASUI #BRAxSUI #Brazil #Neymarhair #Neymar pic.twitter.com/GKv5JEzx1n— Ahmed Saleban (@AhmedozOfficial) 17 июня 2018 г.
Как бы ни было на самом деле, главное, чтобы прическа не мешала бразильцу показывать свою лучшую игру. Пока у него это не очень получается, посмотрим, что будет в очередном матче. Следующим соперником "пентакампеонов" станет сборная Коста-Рики, они встретятся 22 июня в Санкт-Петербурге. Этот матч начнется в 15:00 по московскому времени.
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