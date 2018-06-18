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18.06.2018 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье построят еще три платных путепровода

Текст: Ирина Рыбникова

Еще три платных путепровода через железнодорожные пути появятся в Подмосковье к 2020 году. Правительство области заключило концессионное соглашение на строительство путепроводов в Ступинском и Сергиево-Посадском районе, а также в городском округе Шатура.

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"Новые инфраструктурные объекты появятся в наиболее проблемных местах пересечений автомобильных и железных дорог", - отметил зампред областного правительства, министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев.

Так, путепровод у платформы "Желтиково" в Сергиево-Посадском районе не только обеспечит прямое сообщение между Сергиевом Посадом и Дмитровом, но и позволит жителям Хотькова и расположенных рядом с этим городом поселений выезжать на Ярославское шоссе, не теряя времени перед закрытым шлагбаумом. Переезд в поселке Малино Ступинского района свяжет между собой федеральные трассы А-107 и А-108 - малое и большое московские кольца. А также облегчит въезд в Бронницы и Ступино, где сейчас возникают локальные пробки из-за того, что многие автолюбители используют городские дороги со светофорами в качестве объездных, чтобы не стоять на переезде. А путепровод в шатурской деревне Новосидориха облегчит жителям дорогу из Шатуры в Рошаль и обратно и обеспечит удобный доступ к Егорьевскому шоссе и Большому московскому кольцу.

По словам Буцаева, строиться все три путепровода начнут в 2019 году, а откроются - в конце 2020 или начале 2021 года.

Таким образом, область заключила уже 9 концессионных соглашений о строительстве платных пересечений через железнодорожные пути. Первое было подписано летом 2017 года - на возведение двух развязок у платформ "Саввинская Слобода" в Одинцовском районе и "Акулово" в Наро-Фоминске. Движение по этим объектам обещают пустить уже в следующем году.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В марте было подписано соглашение о строительстве путепроводов у платформы "Кукаринская" на Можайском шоссе и у железнодорожной станции "Совхоз" в Раменском районе. Их строительство планируется завершить в 2020 году. А путепроводы в поселках Правдинском Пушкинского района и Востряково городского округа Домодедово инвестор намерен сдать к началу 2021 года.

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