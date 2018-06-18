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18.06.2018 15:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Смоленске возродили производство любимых конфет Екатерины II

Текст: Анна Скудаева (Смоленск)

Смоленские предприниматели возродили производство любимых императрицей Екатериной II фруктовых конфет.

Лакомство изготавливают по старинному рецепту XVIII века, сообщает ТАСС.

Идея возобновить производство знаменитых смоленских конфет пришла местным кондитерам после изучения исторических книг.

Фото: depositphotos.com
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- В краеведческих источниках мы наткнулись на упоминание о "смоленских конфектах", которые обязательно входили в ассортимент ярмарок. Выяснилось, что в XVIII-XIX веках эта сладость была главным сувениром города. Никто из гостей не уезжал без такой вкусности, даже сами императоры требовали их к своему столу, - приводит агентство слова организатора производства Алексей Небылицына.

Из сохранившихся в архивах воспоминаний очевидцев кондитеры узнали, что залитые сахаром смоленские яблоки и груши не оставляли равнодушными никого, включая царственных особ.

- Например, Екатерина II, Павел I и Александр I, по словам графа Самойлова, "с удовольствием изволят кушать сухия конфекты, приготовляемые в Смоленской губернии", - говорится в сообщении.

В 1910-е годы производство лакомства прекратилось, однако сейчас его решили возродить, сохранив не только старинную технологию, но и название, поэтому лакомство называют "конфектами".

Производители сладостей надеются, что конфекты станут туристическим и гастрономическим брендом Смоленской области и ее главным сувениром.

В последние годы в России набирает популярность гастрономический туризм. В конце мая в Тамбовской области проходит фестиваль яйца, 30 мая в Костроме, где открылись музеи хлеба и сыра, пройдет сырный фестиваль.

В начале июня в Тверской области гостей приглашают отведать воспетых Пушкиным пожарских котлет, в июле на рязанщине пройдет большой малиновый праздник. В начале августа в Белгороде планируют провести фестиваль каши. В конце лета в Брянске пройдет традиционный фестиваль "Яблочный спас", а в октябре в Сандогорье под Костромой состоится ягодный праздник "Клюквенный сок".

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