Выселенным в поле костромичам вернули жилье

Коллегия по гражданским делам Костромского областного суда пересмотрела решение суда первой инстанции о выселении костромича Сергея Харчикова с женой и несовершеннолетним ребенком из комнаты в общежитии.
С иском о выселении костромичей из социального жилья в суд обратилось Министерство обороны, обосновав свои требования тем, что Сергей Харчиков уже прекратил трудовые отношения с военным ведомством, но продолжает жить в служебном общежитии.
Много лет семья Харчиковых стояла в жилищной очереди. В 2015 году мэрия Костромы выделила Харчикову как бесквартирному офицеру льготный земельный участок для строительства жилья в поселке Волжский, после чего сняла его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Аналогичные участки получили несколько многодетных семей.
Однако поле, выделенное костромичам под застройку, оказалось без необходимых коммуникаций: газа, воды, канализации, электричества и подъездных путей. Жить в таких условиях оказалось невозможно.
Тем не менее, суд первой инстанции принял решение о выселении семьи военного из общежития. Его посчитали "улучшившим" свои жилищные условия. Семья Харчиковых с таким решением не согласилась.
- Нас выселили с ребенком в чистое поле, где жить невозможно. Мы считаем, что это несправедливо, - рассказали они, обжаловав решение районного суда о своем выселении.
Областной суд их доводы поддержал.
- Вывод суда (первой инстанции) о наличии оснований для выселения Харчиковых из спорного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения судебная коллегия находит ошибочным. Стаж работы Харчикова в системе минобороны составляет более десяти лет, а он состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях и не может быть выселен из служебного жилья без предоставления другого жилого помещения, - говорится в апелляционном определении областного суда.
- Когда на нас подали иск о выселении, я записался на личный прием к губернатору региона. Он меня принял, изучил документы и подготовил письмо в мою поддержку. После этого администрация Костромы вернула нас на учет нуждающихся - до того момента, как к нашему земельному участку проложат необходимые коммуникации, и там наконец-то можно будет жить. Я очень благодарен всем, кто принял участие в нашей судьбе. Огромное спасибо за помощь. Я очень рад, что справедливость все же восторжествовала, - прокомментировал решение суда Сергей Харчиков.