Выселенным в поле костромичам вернули жилье

Костромской областной суд отменил решение Свердловского райсуда Костромы о выселении из социального жилья семьи бывшего военнослужащего после выделения им под застройку участка земли в чистом поле без коммуникаций.

Коллегия по гражданским делам Костромского областного суда пересмотрела решение суда первой инстанции о выселении костромича Сергея Харчикова с женой и несовершеннолетним ребенком из комнаты в общежитии.

С иском о выселении костромичей из социального жилья в суд обратилось Министерство обороны, обосновав свои требования тем, что Сергей Харчиков уже прекратил трудовые отношения с военным ведомством, но продолжает жить в служебном общежитии.

Много лет семья Харчиковых стояла в жилищной очереди. В 2015 году мэрия Костромы выделила Харчикову как бесквартирному офицеру льготный земельный участок для строительства жилья в поселке Волжский, после чего сняла его с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Аналогичные участки получили несколько многодетных семей.

Однако поле, выделенное костромичам под застройку, оказалось без необходимых коммуникаций: газа, воды, канализации, электричества и подъездных путей. Жить в таких условиях оказалось невозможно.

Тем не менее, суд первой инстанции принял решение о выселении семьи военного из общежития. Его посчитали "улучшившим" свои жилищные условия. Семья Харчиковых с таким решением не согласилась.

- Нас выселили с ребенком в чистое поле, где жить невозможно. Мы считаем, что это несправедливо, - рассказали они, обжаловав решение районного суда о своем выселении.

Областной суд их доводы поддержал.

- Вывод суда (первой инстанции) о наличии оснований для выселения Харчиковых из спорного жилого помещения без предоставления другого жилого помещения судебная коллегия находит ошибочным. Стаж работы Харчикова в системе минобороны составляет более десяти лет, а он состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях и не может быть выселен из служебного жилья без предоставления другого жилого помещения, - говорится в апелляционном определении областного суда.

- Когда на нас подали иск о выселении, я записался на личный прием к губернатору региона. Он меня принял, изучил документы и подготовил письмо в мою поддержку. После этого администрация Костромы вернула нас на учет нуждающихся - до того момента, как к нашему земельному участку проложат необходимые коммуникации, и там наконец-то можно будет жить. Я очень благодарен всем, кто принял участие в нашей судьбе. Огромное спасибо за помощь. Я очень рад, что справедливость все же восторжествовала, - прокомментировал решение суда Сергей Харчиков.