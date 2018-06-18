Россияне сыграют с Египтом в красной форме

Сборная России проведет второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта в красных футболках, белых шортах и красных гетрах. Вратарь команды Игорь Акинфеев выйдет на поле в зеленом свитере. Об этом сообщает официальный Twitter нашей сборной.

Напомним, что это - основной комплект формы российской команды на чемпионате мира. А поскольку именно она является номинальной хозяйкой матча, который пройдет завтра на стадионе "Санкт-Петербург", то и выбор в пользу красного очевиден. Кстати, в аналогичных цветах наши футболисты провели и стартовый поединок чемпионата мира против Саудовской Аравии. Тогда красный, как известно, принес россиянам удачу. Посмотрим, повторится ли традиция.

Что же касается второго, пока невостребованного комплекта российской формы, то в нем футболки - белого цвета. С большой долей вероятности команды сыграет в нем против Уругвая в заключительном матче группового этапа. Хозяевами встречи, которая состоится 25 июня в Самаре, считаются южноамериканцы.