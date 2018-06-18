Россию на МКФ в Карловых Варах представят фильмы про Цоя и Довлатова

Уже зарекомендовавшие себя на МКФ художественные фильмы "Лето" - "не байопик" Виктора Цоя от Кирилла Серебренникова, "Довлатов" Алексея Германа-младшего и "Подбросы" Ивана Твердовского будут представлены в программе фестиваля в Карловых Варах.

Киносмотр пройдет в Чехии с 29 июня по 7 июля, - уточняет РИА Новости.

При этом "Подбросы" попали в основную программу конкурса - лента поборется за "Хрустальный глобус", главный приз фестиваля. Конкурентами Твердовского выступят одиннадцать картин из Чехии, Австрии, Аргентины, Израиля, Польши, Доминиканы, Румынии, Словении, Канады и Турции.

В рамках конкурса в программе "К востоку от запада" значатся картины Елизаветы Стишовой "Сулейман гора", "Глубокие реки" Владимира Битокова и "Хрусталь" Дарьи Жук.

"Лето" и "Довлатов" вошли в программу "Горизонты". Кроме того, в программе "Особый взгляд" поучаствует "Профиль" Тимура Бекмамбетова.

Международный кинофестиваль в Карловых Варах впервые прошел в 1946 году - без конкурсной программы. С 1956 года фестиваль относится к категории А. Россия участвует в этом смотре с 1994 года.

В 1996 году "Кавказский пленник" Сергея Бодрова получил Гран-при фестиваля. В разное время призами фестиваля были удостоены ленты "День полнолуния" Шахназарова, "Свадьба тишины" Медведева, "Мой сводный брат Франкенштейн" Тодоровского, фильм Учителя "Пленный", ленты "Зоология" и "Класс коррекции" Твердовского.