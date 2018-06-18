Рост цен на бензин в начале июня замедлился в 12 раз

За первую полноценную неделю этого месяца - с 4 по 10 июня - бензин в среднем по России подорожал на пять копеек. Неделей ранее литр вырос в цене на 60 копеек. Таким образом, темпы роста цен на заправках замедлились в 12 раз.

Это следует из еженедельного мониторинга Росстата. По его оценкам, в среднем литр Аи-92 на заправках 9 июня можно было купить за 43,48 рубля, литр дизеля - за 44,44 рубля.

Бензин подорожал в 32 городах, больше всего - в Челябинске, Кызыле, Элисте, Владимире и Севастополе. Снижение цен зафиксировано в 17 городах, наиболее быстрое - в Красноярске, Астрахани, Омске, Иваново, Ярославле и Архангельске. В Москве цены не изменились, в Санкт-Петербурге они выросли на 0,1 процента.

Наиболее стабильная ситуация с розничными ценами в регионах, где много заправок крупных нефтекомпаний, а менее стабильна, например, на Крымском полуострове, где нет крупного игрока.

Цены на заправках стабилизировались после того, как правительство с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин и дизель и отказалось от их планового повышения с 1 июля. Это ослабило давление на оптовые цены и позволило нефтекомпаниям заморозить цены в рознице на уровне 30 мая. Если они "отпустят" цены, то правительство введет заградительные экспортные пошлины на топливо.

По данным ЦДУ ТЭК, сетевые заправки с 3 по 10 июня действительно в основном не изменили ценники. Исключением стали Якутия, Красноярский край, Крым и Севастополь.