Розничные цены на бензин снизились на несколько копеек за неделю

Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 в среднем по России снизились на три-четыре копейки - до 41,8 и 44,64 рубля за литр. Летний дизель в среднем подешевел на копейку - до 44,65 рубля, а подорожал только 80-й бензин - на четыре копейки.

Об этом говорится в мониторинге Thomson Reuters Kortes за прошедшую неделю - 11-15 июня. По данным этого центра, оптовые и мелкооптовые цены также снизились по всем маркам бензина, передает РИА Новости. Незначительно выросли цены на авиакеросин (на четверть процента), следом вырос ценник в аэропортах (на 1,8 процента).

С конца мая крупные нефтекомпании заморозили стоимость моторного топлива на розничных АЗС. Они на это пошли после снижения ставок акцизов с 1 июня и отказа правительства от планового повышения ставок с 1 июля. По данным ЦДУ ТЭК, сетевые заправки с 3 по 10 июня действительно в основном не изменили ценники, исключением стали Якутия, Красноярский край, Крым и Севастополь.